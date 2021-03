(Di lunedì 8 marzo 2021) Il governolodi crisi regionale e chiederà a Roma lodi emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Nello, dopo un incontro con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Stamane, intanto, una ulteriore fontana di lava

Advertising

Corriere : Etna, decine di Comuni ricoperti di cenere e lapilli. Musumeci: «Stato di emergenza» - Corriere : Etna, decine di Comuni ricoperti di cenere e lapilli. Musumeci: «Stato di emergenza» - RaiNews : Emergenza nei comuni del versante Est del vulcano #Etna - ilmattinodisici : Etna, Musumeci dichiara lo stato di emergenza - ZeniaConfusa : RT @Corriere: Etna, decine di Comuni ricoperti di cenere e lapilli. Musumeci: «Stato di emergenza» -

Ultime Notizie dalla rete : Etna Musumeci

Il presidente Nelloha affidato all'assessore alla Salute Ruggero Razza il compito di ... Come aveva spiegato al Corsera lo scienziato Marco Viccaro, l'è carico di energia ed i fenomeni ...Eruzione: 'un milione di euro a sostegno delle aree più colpite dalla cenere lavica' Foto di Luca Zennaro / Ansa Sopralluogo oggi pomeriggio del presidente della Regione, Nello ...Il governo Musumeci dichiara lo stato di crisi regionale e chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’Etna.Il governatore ha annunciato la proclamazione dello stato di crisi e richiesto al governo nazionale lo stato di calamità per le zone interessate dal fenomeno.