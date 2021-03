**Etna: Musumeci dichiara lo stato di emergenza** (Di domenica 7 marzo 2021) Palermo, 7 mar. (Adnkronos) – Il governo Musumeci dichiara lo stato di crisi regionale e chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’Etna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo un incontro con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Stamane, intanto, una ulteriore fontana di lava e la ricaduta piroclastica sui Comuni del versante Est, in particolare, Sant’Alfio, Giarre, Mascali, hanno reso la situazione ancora più critica. La Protezione civile regionale ha già attivato i suoi funzionari della sede di Nicolosi e Catania per effettuare dei monitoraggi e sopralluoghi. Il presidente Musumeci ha annunciato una prima erogazione di un milione di euro a favore dei Comuni colpiti e l’avvio delle ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Palermo, 7 mar. (Adnkronos) – Il governolodi crisi regionale e chiederà a Roma lodi emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’Etna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Nello, dopo un incontro con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Stamane, intanto, una ulteriore fontana di lava e la ricaduta piroclastica sui Comuni del versante Est, in particolare, Sant’Alfio, Giarre, Mascali, hanno reso la situazione ancora più critica. La Protezione civile regionale ha già attivato i suoi funzionari della sede di Nicolosi e Catania per effettuare dei monitoraggi e sopralluoghi. Il presidenteha annunciato una prima erogazione di un milione di euro a favore dei Comuni colpiti e l’avvio delle ...

Covid: il sindaco e la giunta di Corleone tra i 'furbetti' del vaccino Ho scritto una lettera al presidente della Regione Nello Musumeci dicendo che i sindaci e gli ... Intensa pioggia di Lapilli sui paesi dell'Etna. A Giarre e Mascali un tappeto di cenere

Etna, danni alle coltivazioni da ceneri vulcaniche Danni significativi causati dalla cenere emessa dall'Etna alle coltivazioni agricole che circondano il vulcano.

Cenere dell'Etna, Sammartino: "Musumeci dichiari stato di calamità naturale"

Etna, cenere vulcanica: Musumeci dichiara lo stato d'emergenza PALERMO - Per la cenere dell'Etna il governo regionale dichiara lo stato di crisi. Nello Musumeci chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell'Etna.

