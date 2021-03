Etna, governo Musumeci dichiara stato di crisi per cenere vulcanica (Di domenica 7 marzo 2021) PALERMO – Il governo regionale siciliano dichiara lo stato di crisi e chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’Etna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo un incontro con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Leggi su dire (Di domenica 7 marzo 2021) PALERMO – Il governo regionale siciliano dichiara lo stato di crisi e chiederà a Roma lo stato di emergenza per le decine di Comuni raggiunti dalla cenere dell’Etna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo un incontro con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

