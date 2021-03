Emirates Team New Zealand : abbiamo già vinto !!! (Di domenica 7 marzo 2021) I Neozelandesi si sentono di aver già vinto prima ancora di aver iniziato a regatare: "Solo un miracolo può salvare Luna Rossa". Gli Italiani preferiscono non commentare a tal proposito. Si continua a lavorare con costanza e determinazione sulla base di Luna Rossa, con un occhio alla barca e con l'altro alle condizioni meteo durante il periodo delle regate, che inizieranno mercoledì 10 alle ore 04.10 in Italia. "Ci vorrà qualcosa di molto speciale da Luna Rossa o di inaspettato, perché Team New Zealand non vinca la Coppa America. Tutto è pronto per il trionfo del Defender che dovrebbe arrivare entro due settimane" scrive il giornale locale NZ Herald. Ma i conti si fanno con l'oste che in questo caso sono le condizioni meteo che ci saranno in questo periodo, sicuramente favorevole ai kiwi se : Vento forte e costante, mare piatto. Ma ... Leggi su velaac (Di domenica 7 marzo 2021) I Neozelandesi si sentono di aver giàprima ancora di aver iniziato a regatare: "Solo un miracolo può salvare Luna Rossa". Gli Italiani preferiscono non commentare a tal proposito. Si continua a lavorare con costanza e determinazione sulla base di Luna Rossa, con un occhio alla barca e con l'altro alle condizioni meteo durante il periodo delle regate, che inizieranno mercoledì 10 alle ore 04.10 in Italia. "Ci vorrà qualcosa di molto speciale da Luna Rossa o di inaspettato, perchéNewnon vinca la Coppa America. Tutto è pronto per il trionfo del Defender che dovrebbe arrivare entro due settimane" scrive il giornale locale NZ Herald. Ma i conti si fanno con l'oste che in questo caso sono le condizioni meteo che ci saranno in questo periodo, sicuramente favorevole ai kiwi se : Vento forte e costante, mare piatto. Ma ...

