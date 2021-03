Emergenza Covid, in Campania oltre 2mila nuovi positivi: 185 con sintomi (Di domenica 7 marzo 2021) Curva dei contagi resta stabile in Campania, con una leggera flessione tra ieri e oggi. Il tasso dei positivi al 10,5% a fronte dell’11,13% fatto registrare ieri. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania indica che i positivi del giorno sono 2.560, di cui 351 casi identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici sono 2.024 e i sintomatici 185. I tamponi del giorno ammontano a 24.393, di cui 4.521 antigenici. Il totale dei positivi è di 285.221. Il totale dei tamponi 3.091.099. Nelle ultime 24 ore i morti sono 13. I guariti sono 385. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli occupati 145. I posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, sono 3.160, e ne sono occupati 1.396. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Curva dei contagi resta stabile in, con una leggera flessione tra ieri e oggi. Il tasso deial 10,5% a fronte dell’11,13% fatto registrare ieri. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regioneindica che idel giorno sono 2.560, di cui 351 casi identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici sono 2.024 e i sintomatici 185. I tamponi del giorno ammontano a 24.393, di cui 4.521 antigenici. Il totale deiè di 285.221. Il totale dei tamponi 3.091.099. Nelle ultime 24 ore i morti sono 13. I guariti sono 385. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli occupati 145. I posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, sono 3.160, e ne sono occupati 1.396. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

