Elodie, che complimenti da Diletta Leotta: “Orgogliosa di te” (FOTO) (Di domenica 7 marzo 2021) “Orgogliosa di te!”. Diletta Leotta si congratula con Elodie attraverso uno scatto pubblicato che le ritrae insieme sul suo profilo Instagram. Un messaggio arrivato dopo la performance della cantante sul palco di Sanremo nel corso della seconda serata della kermesse, tra esibizione e un toccante monologo che è stato molto apprezzato dal pubblico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@DilettaLeotta) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) “di te!”.si congratula conattraverso uno scatto pubblicato che le ritrae insieme sul suo profilo Instagram. Un messaggio arrivato dopo la performance della cantante sul palco di Sanremo nel corso della seconda serata della kermesse, tra esibizione e un toccante monologo che è stato molto apprezzato dal pubblico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

Elodie mostra sui social qualcosa di meraviglioso La cantante romana Elodie è stata la madrina della seconda serata del festival di Sanremo 2021. I suoi abiti rossi firmati da Donatella Versace hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori che ...

