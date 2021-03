Elezioni Barcellona: Laporta verso la presidenza. I dati ufficiali (Di lunedì 8 marzo 2021) Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. A poche ore dalla fine delle Elezioni, risulta decisivo il 57,69% di voti ottenuti: manca solo l’annuncio ufficiale Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. A poche ore dalla fine delle Elezioni, risulta decisivo il 57,69% di voti ottenuti finora dal candidato. Manca soltanto l’annuncio ufficiale. Come riportato dai media spagnoli più autorevoli, Laporta ha superato nettamente i rivali Victor Font (31,11%) e Toni Freixa (10,01%). ??? #BARCELONA TIENE NUEVO PRESIDENTECon el 77 por ciento escrutado, los candidatos reconocieron la victoria del Joan Laporta (57,69%), quien se impuso a Víctor Font (31,11%) y Toni Freixa (10,01%). pic.twitter.com/z7SCxMaucp— TyC Sports (@TyCSports) March ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Joanè il nuovo presidente del. A poche ore dalla fine delle, risulta decisivo il 57,69% di voti ottenuti: manca solo l’annuncio ufficiale Joanè il nuovo presidente del. A poche ore dalla fine delle, risulta decisivo il 57,69% di voti ottenuti finora dal candidato. Manca soltanto l’annuncio ufficiale. Come riportato dai media spagnoli più autorevoli,ha superato nettamente i rivali Victor Font (31,11%) e Toni Freixa (10,01%). ??? #BARCELONA TIENE NUEVO PRESIDENTECon el 77 por ciento escrutado, los candidatos reconocieron la victoria del Joan(57,69%), quien se impuso a Víctor Font (31,11%) y Toni Freixa (10,01%). pic.twitter.com/z7SCxMaucp— TyC Sports (@TyCSports) March ...

