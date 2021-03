Effetto Dpcm: da domani in Italia rimarranno chiusi 2 ristoranti su 3 (Di domenica 7 marzo 2021) Con il primo Dpcm del governo Draghi appena entrato in vigore (lo rimarrà fino al 6 aprile), chiudono il 66% dei ristoranti (oltre bar, pizzerie e agriturismi) . Secondo le stime della Coldiretti , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) Con il primodel governo Draghi appena entrato in vigore (lo rimarrà fino al 6 aprile), chiudono il 66% dei(oltre bar, pizzerie e agriturismi) . Secondo le stime della Coldiretti , ...

