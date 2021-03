Ecco la Primavera: Meteo 30 giorni dell’Aeronautica Militare (Di domenica 7 marzo 2021) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare che riportiamo nel seguito, mostra la tendenza Meteo climatica per i prossimi 30 giorni. E ancora una volta vediamo anomalie climatiche, ovvero la possibilità che nel suo insieme, vi possano essere temperature superiori alla media. L’anomalia climatica prevista appare più diffusa e persistente per le regioni del Centro e del Sud, Isole Maggiori comprese, dove insisterebbe per tutto il periodo. Le stesse aree patirebbero di un regime pluviometrico deficitario. Per intenderci, sono attese piogge inferiori alla media. E ciò non è una buona notizia per una regione a clima mediterraneo, dove con l’avvento di fine aprile, maggio, si osserva una riduzione di piovosità, che anticipa la siccità estiva, che è tipica ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Il bollettinocon validità 30diffusoche riportiamo nel seguito, mostra la tendenzaclimatica per i prossimi 30. E ancora una volta vediamo anomalie climatiche, ovvero la possibilità che nel suo insieme, vi possano essere temperature superiori alla media. L’anomalia climatica prevista appare più diffusa e persistente per le regioni del Centro e del Sud, Isole Maggiori comprese, dove insisterebbe per tutto il periodo. Le stesse aree patirebbero di un regime pluviometrico deficitario. Per intenderci, sono attese piogge inferiori alla media. E ciò non è una buona notizia per una regione a clima mediterraneo, dove con l’avvento di fine aprile, maggio, si osserva una riduzione di piovosità, che anticipa la siccità estiva, che è tipica ...

