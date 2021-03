Ecco com’era Damiano dei Måneskin da liceale: le foto che stanno facendo il giro del web (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo che i Måneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo, si è scatenata la curiosità attorno a questo gruppo la cui vittoria non era affatto scontata. I Måneskin sono composti dal cantante Damiano David, dalla bassista italo-danese Victoria De Angelis, dal chitarrista Thomas Raggi e dal batterista Ethan Torchio. A calamitare l’interesse dei fan è stato soprattutto il leader dei Måneskin, Damiano David; il fascino del cantante 22enne non è passato inosservato, così molti sono andati alla ricerca delle sue foto in età adolescenziale. Ecco com’era Damiano qualche anno fa; come potete vedere, completamente diverso rispetto ad ora. Damiano dei Maneskin liceale ... Leggi su trendit (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo che ihanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo, si è scatenata la curiosità attorno a questo gruppo la cui vittoria non era affatto scontata. Isono composti dal cantanteDavid, dalla bassista italo-danese Victoria De Angelis, dal chitarrista Thomas Raggi e dal batterista Ethan Torchio. A calamitare l’interesse dei fan è stato soprattutto il leader deiDavid; il fascino del cantante 22enne non è passato inosservato, così molti sono andati alla ricerca delle suein età adolescenziale.qualche anno fa; come potete vedere, completamente diverso rispetto ad ora.dei Maneskin...

