“È un processo politico alle Ong”: parla il capitano della nave Iuventa, indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo più di tre anni di indagini, la Procura di Trapani ha formalizzato accuse pesantissime nei confronti di comandanti, capimissione, equipaggio e legali rappresentanti di 3 organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo: Jugend Rettet (Iuventa), Medici senza frontiere e Save the Children, per un totale di 21 persone accusate di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Tutte le accuse si riferiscono ad operazioni di salvataggio svoltesi tra il 2016 e il 2017, quando al Viminale sedeva Minniti (resta famoso il codice di condotta per le Ong da lui voluto) e il governo Gentiloni firmava l’accordo Italia-Libia. Dall’inchiesta sono state stralciate le posizioni della comandante della Iuventa Pia Kemp e di don Mussie Zerai, il prete attivista eritreo ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo più di tre anni di indagini, la Procura di Trapani ha formalizzato accuse pesantissime nei confronti di comandanti, capimissione, equipaggio e legali rappresentanti di 3 organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo: Jugend Rettet (), Medici senza frontiere e Save the Children, per un totale di 21 persone accusate di “”. Tutte le accuse si riferiscono ad operazioni di salvataggio svoltesi tra il 2016 e il 2017, quando al Viminale sedeva Minniti (resta famoso il codice di condotta per le Ong da lui voluto) e il governo Gentiloni firmava l’accordo Italia-Libia. Dall’inchiesta sono state stralciate le posizionicomandantePia Kemp e di don Mussie Zerai, il prete attivista eritreo ...

Ultime Notizie dalla rete : processo politico Landini 'la sinistra torni a rappresentare il lavoro' Si capisce davvero come sia urgente un processo di rigenerazione e ricostruzione della politica, ... per affrontare l'emergenza, abbia provocato un terremoto in tutto il sistema politico italiano - ...

Processo Gregoretti, Di Maio contro Salvini: "Dal blocco delle navi un vantaggio politico"

Monica Benicio, vedova di Marielle Franco: «In Brasile il potere uccide nella totale impunità» Compagna di Marielle Franco, militante del Partito Socialismo e Libertà (PSOL) uccisa il 14 marzo 2018, Monica Benicio è stata recentemente eletta consigliera per lo stesso partito a Rio de Janeiro. L ...

