Dopo l’Ue, l’Asia. Giovanni Tria legge i piani (economici) di Biden (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo l’accordo con la Gran Bretagna di Boris Johnson, l’amministrazione Biden si accorda anche con la Ue per la sospensione temporanea di quattro mesi dei dazi posti reciprocamente dalle due parti su circa 11,5 miliardi di dollari di prodotti importati dalle due parti. La temporaneità è data dalla speranza di arrivare nel frattempo ad un accordo sul contenzioso riguardante gli aiuti di stato che secondo le accuse reciproche avrebbero distorto la concorrenza tra l’indusTria aeronautica americana (Boeing) e quella europea (Airbus). I dazi contro prodotti europei per circa 7,5 miliardi di dollari furono decisi dall’amministrazione Trump e ad essi ebbe seguito, per ritorsione, l’applicazione di dazi da parte europea su prodotti importati americani per circa 4 miliardi. L’accordo è importante per vari motivi, soprattutto se verrà seguito ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021)l’accordo con la Gran Bretagna di Boris Johnson, l’amministrazionesi accorda anche con la Ue per la sospensione temporanea di quattro mesi dei dazi posti reciprocamente dalle due parti su circa 11,5 miliardi di dollari di prodotti importati dalle due parti. La temporaneità è data dalla speranza di arrivare nel frattempo ad un accordo sul contenzioso riguardante gli aiuti di stato che secondo le accuse reciproche avrebbero distorto la concorrenza tra l’indusaeronautica americana (Boeing) e quella europea (Airbus). I dazi contro prodotti europei per circa 7,5 miliardi di dollari furono decisi dall’amministrazione Trump e ad essi ebbe seguito, per ritorsione, l’applicazione di dazi da parte europea su prodotti importati americani per circa 4 miliardi. L’accordo è importante per vari motivi, soprattutto se verrà seguito ...

Advertising

AnnalisaChirico : “Non possiamo aspettare l’Ema”, dopo l'Ungheria, anche la Repubblica Ceca vuole #SputnikV anche senza il consenso d… - ritac22 : @AngeloCiocca Dopo che la metà dei paesi l’avevano già comprato!!! UE arriva sempre in ritardo o non arriva! - EwestRest : @16_opamp @Corriere @MIsocialTW 6) ma il sapere glielo devi saper insegnare. Se fai l'insegnante perché NON hai tro… - Pietro72653528 : @FartFromAmerika Dopo 5 anni in Austria, di cui 2 in università austriaca, ti assicuro che qua 'er dibbatito' sta a… - EnricoAncillott : Dopo Laura, il vocabolario non sarà più lo stesso. Magari saremo pieni di clandestini, l'Italia sarà crollata e sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’Ue Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE