Dopo la Lombardia, si va verso la chiusura delle scuole in altre quattro regioni. 9 studenti italiani su 10 a rischio Dad (Di domenica 7 marzo 2021) Gli studenti italiani stanno per tornare a vivere una scuola basata solo sulla didattica a distanza, senza poter più vedere i propri compagni di classe e i propri professori. All'origine di tutto il nuovo Dpcm anti-Covid. Secondo un'analisi di Tuttoscuola, in base ai dati forniti dalla Fondazione Gimbe, nei prossimi giorni potrebbero finire in didattica a distanza 9 studenti italiani su 10, ovvero il 90,1%. Numeri alla mano si tratta di 7,6 milioni di ragazzi di scuole statali e paritarie che resterebbe a casa, stando all'ultimo Dpcm che prevede la chiusura delle scuole nelle aree con più di 250 contagi settimanali su 100 mila abitanti.

