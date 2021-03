Donne | ecco il progetto ‘7 marzo’ Manfuso | “Contro la violenza serve prevenzione”

(Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – Un progetto dal sapore quasi provocatorio: “7 marzo. Tutti quanti ci aspettiamo che si dica e che si celebri l’8 marzo e abbiamo pensato di lavorare sulla formazione e prevenzione culturale, di incentivare il dialogo con i giovani, con le donne e anche con i maschietti perché sappiamo che sono loro i primi a dover essere sensibilizzati, in particolar modo nel contrasto alla violenza di genere”. È Sara Manfuso, presidente dell’associazione ‘Io cosi” a lanciare alla Dire il nuovo progetto ‘7 marzo’, nato per educare alla prevenzione della violenza e per abbattere gli stereotipi, che vedrà diversi esperti, nelle diverse aree di competenza, mettere la propria professionalità a disposizione delle donne in modo particolare per quante chiedono aiuto, o hanno anche solo bisogno di un consiglio o un confronto.

