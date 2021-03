Domenica Live vittima del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo (Di domenica 7 marzo 2021) Il Festival di Sanremo miete una vittima illustre nella programmazione televisiva di oggi, Domenica 7 marzo, il programma di Barbara D’Urso “Domenica Live” viene cancellato e sostituto da “Domenica Vintage”, un contenitore della principali interviste andate in onda in questi mesi. Il Festival di Sanremo miete una vittima illustre nella programmazione televisiva di oggi, Domenica 7 marzo. Parliamo del programma di Barbara D’Urso “Domenica Live” che viene cancellato con un tratto di penna e sostituto da “Domenica Vintage”, una sorta di contenitore della principali interviste andate in onda in questi mesi di programmazione. —>>> ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) Ildimiete unaillustre nella programmazione televisiva di oggi,7 marzo, il programma di Barbara D’Urso “” viene cancellato e sostituto da “Vintage”, un contenitore della principali interviste andate in onda in questi mesi. Ildimiete unaillustre nella programmazione televisiva di oggi,7 marzo. Parliamo del programma di Barbara D’Urso “” che viene cancellato con un tratto di penna e sostituto da “Vintage”, una sorta di contenitore della principali interviste andate in onda in questi mesi di programmazione. —>>> ...

Advertising

LegaSalvini : TV > Canale 5 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 7 MARZO | ore 21:50 | 'Live - Non è la d'Ur… - justcallme_sug : PapaFrank, c'è una pandemia e non è prudente andare in giro per il mondo IN PIÙ oggi c'è Domenica In live @ Sanremo quindi strigni - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus - infoitcultura : Domenica Live, decisione inattesa della D’Urso: pubblico sorpreso - giulsserm : cmq adesso dopo il bordino della domenica mi vedo la live di jungkook e poi continuò a leggere delitto e castigo ?? -