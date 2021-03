Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, anticipazioni puntate del 7 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) Una vera rivoluzione nella Domenica Mediaset. La conduttrice Barbara D’Urso ha annunciato lo speciale Domenica Vintage , in sostituzione di Domenica Live. E per la sera del 7 marzo un grande spettacolo a Live – Non è la D’Urso . Ecco cosa potrebbe accadere. Barbara D’Urso prepara un grande spettacolo Due puntate speciali, in onda Domenica 7 marzo su Canale 5. La prima, Domenica Live , condotto da Barbara D’Urso dalle 17.20, denominata per l’occasione Domenica Vintage. Si tratta della riproposizione delle interviste e degli interventi più salienti di ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 7 marzo 2021) Una vera rivoluzione nellaMediaset. La conduttrice Barbaraha annunciato lo specialeVintage , in sostituzione di. E per la sera del 7un grande spettacolo a– Non è la. Ecco cosa potrebbe accadere. Barbaraprepara un grande spettacolo Duespeciali, in ondasu Canale 5. La prima,, condotto da Barbaradalle 17.20, denominata per l’occasioneVintage. Si tratta della riproposizione delle interviste e degli interventi più salienti di ...

