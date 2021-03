Domenica In tra tante corse e poche polemiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Domenica In - Sanremo 2021 Una Domenica In sanremese “di corsa”, quella che ha impegnato oggi Mara Venier su Rai 1: con la puntata iniziata in ritardo per la diretta di Papa Francesco dall’Iraq e tanti cantanti del Festival di Sanremo 2021 pronti dietro le quinte per intervenire, la conduttrice ha rubato la clava di plastica ai ragazzi de Lo Stato Sociale per imbonire i giornalisti ed evitare polemiche e lungaggini che avrebbero reso lo svolgimento del programma ancora più complicato. Poi, però, le bombe più grosse le ha sganciate proprio lei. Per esempio, ha stoppato Luca Dondoni sulla questione dell’autotune, sollevata dal giornalista nel confronto con Fasma, dicendogli “state sempre a parlare dell’autotune, ma chi se ne frega, il pubblico non sa nemmeno cos’è!“. E, nell’accogliere Francesca Michielin e Fedez, non ha potuto fare a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 marzo 2021)In - Sanremo 2021 UnaIn sanremese “di corsa”, quella che ha impegnato oggi Mara Venier su Rai 1: con la puntata iniziata in ritardo per la diretta di Papa Francesco dall’Iraq e tanti cantanti del Festival di Sanremo 2021 pronti dietro le quinte per intervenire, la conduttrice ha rubato la clava di plastica ai ragazzi de Lo Stato Sociale per imbonire i giornalisti ed evitaree lungaggini che avrebbero reso lo svolgimento del programma ancora più complicato. Poi, però, le bombe più grosse le ha sganciate proprio lei. Per esempio, ha stoppato Luca Dondoni sulla questione dell’autotune, sollevata dal giornalista nel confronto con Fasma, dicendogli “state sempre a parlare dell’autotune, ma chi se ne frega, il pubblico non sa nemmeno cos’è!“. E, nell’accogliere Francesca Michielin e Fedez, non ha potuto fare a ...

