Domenica In | Speciale Sanremo | tutti gli ospiti

(Di domenica 7 marzo 2021) Questo pomeriggio su Raiuno, eccezionalmente dalle 15.30 alle 20, andrà in onda una puntatadiIn dedicata al Festival diIn diretta dal Teatro Ariston di, ed eccezionalmente dalle 15.30 alle 20.00, questo pomeriggio su Raiuno andrà in onda una puntatadiIn, interamente dedicata al Festival della Canzone Italiana conclusosi ieri sera con la vittoria dei Maneskin e la loro Zitti e Buoni. La padrona di casa Mara Venier, accoglierà sul palcoi Campioni della settantunesima edizione del Festival di, incluso Irama che ha partecipato alla gara solo attraverso un video registrato delle prove generali, a causa della riscontrata positività di due suoi collaboratori a poche ore dalla sua ...

Odiatori e dissidenti sono avvisati: mai parlare male di Achille Lauro in presenza di Mara Venier. La risposta che potreste ottenere potrebbe lasciarvi senza parole. Quelle perse (solo per un attimo) ...
A che ora inizia Domenica In con i cantanti di Sanremo 2021: l'orario della messa in onda su Rai 1 del programma con Mara Venier ...