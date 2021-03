Domenica In Speciale Sanremo in onda alle 15:30, ecco il motivo (Di domenica 7 marzo 2021) Domenica In Speciale Sanremo Domenica 7 marzo con Mara Venier e tutti i cantanti dalle 15:30 per la messa del Papa Classico appuntamento con la Domenica In post Sanremo in diretta dall’Ariston con tutti i cantanti un modo per fare un bilancio del Festival e per riascoltare le canzoni. Un appuntamento classico che quest’anno avrà una particolarità: andrà in onda tra le 15:30 e le 20 facendo saltare L’Eredità. Tutto in diretta streaming su RaiPlay. Ma perchè Domenica In Domenica 7 marzo è in onda alle 15:30 e non alle 14? facile rispondere a questa domanda: c’è la messa del Papa dall’Iraq dove è in viaggio spirituale. Gli ospiti del 7 marzo Una super puntata di ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 7 marzo 2021)In7 marzo con Mara Venier e tutti i cantanti d15:30 per la messa del Papa Classico appuntamento con laIn postin diretta dall’Ariston con tutti i cantanti un modo per fare un bilancio del Festival e per riascoltare le canzoni. Un appuntamento classico che quest’anno avrà una particolarità: andrà intra le 15:30 e le 20 facendo saltare L’Eredità. Tutto in diretta streaming su RaiPlay. Ma perchèIn7 marzo è in15:30 e non14? facile rispondere a questa domanda: c’è la messa del Papa dall’Iraq dove è in viaggio spirituale. Gli ospiti del 7 marzo Una super puntata di ...

