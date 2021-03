Domenica In: puntata speciale dedicata a Sanremo | Anticipazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Le Anticipazioni di Domenica In del 7 marzo Oggi la puntata di Domenica In andrà in onda in diretta eccezionale dal Teatro Ariston di Sanremo. Mara Venier nella sua 26esima puntata avrà protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. In onda straordinariamente dalle ore 15.30 alle ore 20; oltre quattro ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus con la partecipazione di Rosario Fiorello. Quella di oggi è infatti una puntata speciale dedicata a Sanremo: proprio ieri si è conclusa la 71esima edizione del Festival con la vittoria dei Maneskin. Presente a ‘Domenica In – speciale Sanremo’ il vincitore e tutto il cast dei cantanti ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 marzo 2021) LediIn del 7 marzo Oggi ladiIn andrà in onda in diretta eccezionale dal Teatro Ariston di. Mara Venier nella sua 26esimaavrà protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. In onda straordinariamente dalle ore 15.30 alle ore 20; oltre quattro ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus con la partecipazione di Rosario Fiorello. Quella di oggi è infatti una: proprio ieri si è conclusa la 71esima edizione del Festival con la vittoria dei Maneskin. Presente a ‘In –’ il vincitore e tutto il cast dei cantanti ...

Advertising

raicinque : 6a stagione di “Wild Italy” puntata dal titolo “Antiche foreste” di #FrancescoPetretti in PrimaTV domenica #7marzo… - MarianoDePersio : RT @FNInfermieri: Ospite di @giamarrazzo a IL POSTO GIUSTO l'infermiera Ilaria Carbonero per parlare del percorso universitario e delle spe… - FNInfermieri : Ospite di @giamarrazzo a IL POSTO GIUSTO l'infermiera Ilaria Carbonero per parlare del percorso universitario e del… - UnDueTreBlog : Domenica In – Ventiseiesima puntata del 7 marzo 2021 – Speciale SanRemo. - giulio_galli : RT @raicinque: 6a stagione di “Wild Italy” puntata dal titolo “Antiche foreste” di #FrancescoPetretti in PrimaTV domenica #7marzo alle 21.1… -