Domenica In | Mara Venier furiosa in diretta | ecco cosa è successo – VIDEO

Durante lo speciale di Sanremo di Domenica In, tra un'esibizione e l'altra dei big in gara, Mara Venier ha deciso di sfogarsi riguardo una notizia uscita sul web. Un articolo su Adnkronos infatti sosteneva che lo staff degli Extraliscio fosse contrariato per aver ricevuto l'invito per la band a Domenica In e poi aver dovuto annullare l'ospitata a causa del poco tempo rimasto a disposizione in scaletta. Queste almeno le dichiarazioni rilasciate dalla produttrice musicale degli Extraliscio, Elisabetta Sgarbi. La puntata di Domenica In infatti ha subito un forte ritardo a causa della messa in Iraq di Papa Francesco. La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza ...

