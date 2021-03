Domenica In, Mara Venier contro Elisabetta Sgarbi: “Si dia una calmata e porti rispetto per il Papa” (Di domenica 7 marzo 2021) Salta l’esibizione degli Extraliscio a Domenica In: è scontro a distanza tra la produttrice del gruppo romagnolo e la padrona di casa Mara Venier. (Screenshot video)La Domenica pomeriggio dopo il Festival di Sanremo, come da consuetudine, Mara Venier cavalca il palco dell’Ariston per intervistare i protagonisti dell’edizione. Questa 71esima edizione ci ha abituati da mesi a imprevisti e cambiamenti repentini. Poteva la Domenica pomeriggio di Rai 1 invertire la tendenza? Ovviamente no. Il programma “Domenica In”, infatti, è cominciato molto in ritardo rispetto alla scaletta prevista perché la Rai ha deciso di trasmettere in diretta il viaggio di Papa Francesco in Iraq, dove sta visitando i territori ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) Salta l’esibizione degli Extraliscio aIn: è sa distanza tra la produttrice del gruppo romagnolo e la padrona di casa. (Screenshot video)Lapomeriggio dopo il Festival di Sanremo, come da consuetudine,cavalca il palco dell’Ariston per intervistare i protagonisti dell’edizione. Questa 71esima edizione ci ha abituati da mesi a imprevisti e cambiamenti repentini. Poteva lapomeriggio di Rai 1 invertire la tendenza? Ovviamente no. Il programma “In”, infatti, è cominciato molto in ritardoalla scaletta prevista perché la Rai ha deciso di trasmettere in diretta il viaggio diFrancesco in Iraq, dove sta visitando i territori ...

