Domenica IN con blocchi registrati: puntata più breve, polemiche per gli artisti saltati (Di domenica 7 marzo 2021) Sarebbe stato probabilmente più facile dire, dopo la fine della messa di Papa Francesco, che alcuni blocchi di Domenica IN erano stati registrati in precedenza e che quindi c'erano i minuti contati per i cantanti rimasti, visto che si erano persi circa 40 minuti. Senza dire invece che non si trattava di blocchi registrati prima ( al momento non lo ha ancora confermato nessuno ma è evidente visto che i Maneskin sono già a Milano e non possono quindi tele trasportarsi in pochi minuti negli Studi di Fabio Fazio) per molti spettatori la sensazione di caos e confusione ha preso il sopravvento. Infatti Mara Venier si è dovuta scusare con alcuni artisti che non si sarebbero potuti esibire, una cosa che è sembrata parecchio strana visto che erano le 18, e mancavano quasi due ore per la fine ...

