Domenica In, cambio nel palinsesto di Rai 1 per lo Speciale Sanremo: Mara Venier non inizia alle 14.00, ecco perché (Di domenica 7 marzo 2021) cambio di programma nei palinsesti di Rai 1. La puntata odierna di Domenica In, dedicata allo Speciale Sanremo, non inizierà come di consueto alle 14.00 bensì alle 15.35. Il motivo? La Rete ha deciso di trasmettere prima, subito dopo la finedel Tg1 delle 13.30, la messa di Papa Francesco in diretta da Erbil, in Iraq. Domenica In andrà poi in onda fino alle 20:00, quando la linea passerà nuovamente al Tg1, per dare massimo spazio ai 26 Big protagonisti di questo Sanremo 2021 e anche ai giovani delle Nuove Proposte. Cancellato quindi “Da noi.. A ruota libera” di Francesca Fialdini. Ad accompagnare Mara Venier nella Maratona, in rigoroso ordine alfabetico Francesca Barra e Claudio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)di programma nei palinsesti di Rai 1. La puntata odierna diIn, dedicata allo, non inizierà come di consueto14.00 bensì15.35. Il motivo? La Rete ha deciso di trasmettere prima, subito dopo la finedel Tg1 delle 13.30, la messa di Papa Francesco in diretta da Erbil, in Iraq.In andrà poi in onda fino20:00, quando la linea passerà nuovamente al Tg1, per dare massimo spazio ai 26 Big protagonisti di questo2021 e anche ai giovani delle Nuove Proposte. Cancellato quindi “Da noi.. A ruota libera” di Francesca Fialdini. Ad accompagnarenellatona, in rigoroso ordine alfabetico Francesca Barra e Claudio ...

Advertising

Ilarioforjuve : RT @juve_elena: La domenica è quel giorno in cui si esce dal letto solo se in cambio ottieni delle lasagne ?? Stamattina mi sento ricca ,la… - Romanista24 : RT @ilbanale: Passando da Sanremo a Sanroma..oggi giocherei con Miki di punta con elsha e pedro con mayoral primo cambio. Poi voglio dire u… - MauroVittorio4 : @GiorgiaMeloni Buona domenica. Letta versione cartacea. Sulle capacità del premier Draghi nessun dubbio. Perplessi… - _reveohw : Ora mi cambio, vado a comprare il gioco per la switch di BNHA, arrivo a casa, se non piove vado a correre e poi domenica di relax - ilbanale : Passando da Sanremo a Sanroma..oggi giocherei con Miki di punta con elsha e pedro con mayoral primo cambio. Poi vog… -