Dl sostegno: Bernini, 'serve forte discontinuità con precedente governo' (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Siamo certi che il governo vorrà imprimere alla versione definitiva del decreto Sostegni una forte discontinuità rispetto ai ristori del precedente governo. Forza Italia è impegnata costruttivamente su questo obiettivo, irrinunciabile per consentire a milioni di imprese di restare in piedi durante l'ultimo miglio che, con la campagna vaccinale, porterà finalmente all'uscita dalla morsa dell'emergenza. Immettere ora più liquidità non è uno spreco: è debito buono". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Riteniamo quindi congruo, prima di tutto, che il calcolo dei risarcimenti alla filiera del turismo -propone- venga effettuato considerando il danno subito nell'intero periodo pandemico. Il parametro del tetto di fatturato va ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Siamo certi che ilvorrà imprimere alla versione definitiva del decreto Sostegni unarispetto ai ristori del. Forza Italia è impegnata costruttivamente su questo obiettivo, irrinunciabile per consentire a milioni di imprese di restare in piedi durante l'ultimo miglio che, con la campagna vaccinale, porterà finalmente all'uscita dalla morsa dell'emergenza. Immettere ora più liquidità non è uno spreco: è debito buono". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Riteniamo quindi congruo, prima di tutto, che il calcolo dei risarcimenti alla filiera del turismo -propone- venga effettuato considerando il danno subito nell'intero periodo pandemico. Il parametro del tetto di fatturato va ...

