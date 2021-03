Divieto di ingresso e uscita dalla Caserma Cavarzerani fino al 18 marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex Caserma Cavarzerani, al fine di contrastare la diffusione del contagio è stata emessa in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del Divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, per chiunque non sia debitamente giustificato, fino al 18 marzo. Leggi su udine20 (Di domenica 7 marzo 2021) A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l’ex, al fine di contrastare la diffusione del contagio è stata emessa in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga deldie distruttura, per chiunque non sia debitamente giustificato,al 18

Advertising

FedericoMorchi1 : @La_manina__ Non c'e' alcun obbligo di quarantena all'ingresso sul territorio nazionale per il soggiorno o il trans… - romifivestars : RT @HubertBrowns: @MazziottaFabio @romifivestars @veronicaabrt @AlessandroFusi9 @ladyonorato Però possono fare come Israele. 'Vaccinazione'… - HubertBrowns : @MazziottaFabio @romifivestars @veronicaabrt @AlessandroFusi9 @ladyonorato Però possono fare come Israele. 'Vaccina… - effe_news : PROROGATA AL 18 MARZO L’ORDINANZA DI DIVIETO DI INGRESSO E USCITA DA EX CASERMA CAVARZERANI - mibebespos : allora raga il tipo della mia bakery preferita in città si è fissato con me e non mi si scolla manco per sbaglio qu… -