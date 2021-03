Diana Del Bufalo e l’ex | un video su Instagram svela il ritorno di fiamma?

Leggi su 361magazine

(Di domenica 7 marzo 2021) Di recente ha pubblicato unsuin cui c’è il suo ex che balla e la community si è scatenataDelè tra i protagonisti della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” in onda ogni giovedi sera su Rai Uno dalle ore 21:25. Nella serie interpreta Monica, una dottoressa alle prese con i suoi sentimenti in conflitto, ma nella vita la Delè una donna che si è fatta conoscere e apprezzare per la sua voce, il talento di attrice e la capacità di interagire sui social tra ironia e schiettezza con quel suo modo diverso dal resto che la rende unica. Di recente, si è tornati a parlare di lei non solo per la sua carriera artistica, ma anche per la sua vita sentimentale a causa di uncondiviso dalla stessa. Ma facciamo un passo indietro, prima. Archiviata la lunga e ...