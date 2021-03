Destinazione Chieti | sindaco scrive alle direzioni per potenziare i cartelli autostradali

(Di lunedì 8 marzo 2021) Una letteradi Autostrade spa e Strada dei Parchi per chiedere il potenziamento della cartellonistica stradale relativa alla città: l'ha scritta ildiDiego Ferrara dando ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Destinazione Chieti

ChietiToday

Manca, ad esempio il riferimento acentro città nella cartellonistica verticale direzionale posta in corrispondenza del casello autostradale- Pescara, assieme ad altre indicazioni che ...... e la richiesta di non 'ricoprire i tesori di'. A scriverla sono gli autori del libro, l'...della chiesa medievale si è sovrapposto secondo il consueto modello su un'area disacrale, ...Campane stradali in 10 punti del territorio comunale. A San Giovanni Alta e a Fontechiaro da Capo doppio ritiro dell’indifferenziato, il lunedì e il venerdì ...LANCIANO – “Nella propaganda del centrodestra regionale, il 2021 sarebbe dovuto essere l’anno della rinascita dell’Ospedale Renzetti di Lanciano. I fatti, invece, ci dicono che si sta rivelando una nu ...