D’Aversa: “Ci siamo fatti gol da soli. La partita era finita, dovevamo solo gestire” (Di domenica 7 marzo 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha mostrato tutta la sua delusione per l’ennesimo pareggio beffa subito dalla sua squadra: “Nelle ultime partite la squadra è stata sempre superiore all’avversario ma nonostante la facilità con cui troviamo il gol non riusciamo a portare a casa il risultato pieno. Anche oggi ci siamo fatti gol da soli, è emblematico. C’è del rammarico, ma se ci si ritrova in questa posizione di classifica c’è un motivo. Oggi dovevamo solo gestire, la Fiorentina era una squadra in evidente difficoltà, mancavano tre minuti. Sono sei punti buttati, facciamo sempre risorgere gli avversari. Adesso dobbiamo superare questa delusione. siamo sempre qui a recriminare. Bisogna capire che la A non ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Parma, Roberto, ha mostrato tutta la sua delusione per l’ennesimo pareggio beffa subito dalla sua squadra: “Nelle ultime partite la squadra è stata sempre superiore all’avversario ma nonostante la facilità con cui troviamo il gol non riusciamo a portare a casa il risultato pieno. Anche oggi cigol da, è emblematico. C’è del rammarico, ma se ci si ritrova in questa posizione di classifica c’è un motivo. Oggi, la Fiorentina era una squadra in evidente difficoltà, mancavano tre minuti. Sono sei punti buttati, facciamo sempre risorgere gli avversari. Adesso dobbiamo superare questa delusione.sempre qui a recriminare. Bisogna capire che la A non ...

