Darren Aronofsky’s Mother | Maurizio Ragazzi | “Vi spiego il film”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 7 marzo 2021) Presto uscirà il librodel critico cinematografico. Ecco il suo racconto in esclusiva.Il regista di opere come Requiem for a dream e Noah torna con unche riflette su Madre Natura e sull’occhio malevolo dell’uomo. Lo fa con arguzia e intelligenza, ragionando su diversi aspetti davvero molto interessanti. Abbiamo avuto la fortuna di intervistare un critico cinematografico di grandissimo spessore comeche ci ha raccontato il suo nuovo libro. Andiamo a leggere quanto da lui detto ai nostri microfoni per la rubrica “Quattro chiacchiere con…”, le parole di ...