Damiano dei Maneskin e la sua presenta fidanzata Victoria | la bassista | La verità dov’è?

Leggi su kronic

(Di domenica 7 marzo 2021) Ihanno vinto il ‘Festival di Sanremo’, trascinati dalla personalità del frontman. C’è un gossip particolare che riguarda proprio la band.(Gettyimages)Una vittoria che da un lato ha sorpreso tanti, ma che allo stesso tempo ha provocato la reazione positiva sui social di tanti appassionati del ‘Festival di Sanremo’. Sul palco dell’Ariston hanno avuto la meglio i, vincitori di questa 71esima edizione della rassegna canora. Un successo, come detto, che fino a poche ore prima dell’epilogo non sembra cosi scontato. Dopo aver visto per divere serate il buon Ermal Meta in cima alla classifica dei big, alla fine lo stesso cantante italo-albanese si è visto ritrovarsi nella finalissima con ie la coppia Fedez-Francesca Michelin, quest’ultima ...