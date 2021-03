Dalla Spagna, Juve su Aguero: contratto da 7 milioni di euro l’anno (Di domenica 7 marzo 2021) La Juventus in corsa per Sergio Aguero, attaccante classe 1988 del Manchester City e della nazionale argentina. Il fuoriclasse è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo si libererà a parametro zero. Stando a quanto riporta in Spagna AS, la società bianconera sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un biennale L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Lantus in corsa per Sergio, attaccante classe 1988 del Manchester City e della nazionale argentina. Il fuoriclasse è in scadenza dinel prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo si libererà a parametro zero. Stando a quanto riporta inAS, la società bianconera sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un biennale L'articolo

Advertising

cmagix52 : #GOLFTV Lucas Fallotico vince in Spagna dopo una maratona di 36 buche grandioso finale 2 down a 4 buche dalla fine… - JuventusUn : #Juve, il forte terzino arriva dalla Spagna: la nuova mossa vincente di #Paratici, colpo da 25 MLN! IL NOME?… - anjorma3 : RT @Matteo_Angioli: Stasera alle 19 a #RNN su @RadioRadicale ?? con il deputato europeo eletto in #Catalogna @toni_comin parliamo del voto d… - Tamborras : RT @Matteo_Angioli: Stasera alle 19 a #RNN su @RadioRadicale ?? con il deputato europeo eletto in #Catalogna @toni_comin parliamo del voto d… - catalajoanam : RT @Matteo_Angioli: Stasera alle 19 a #RNN su @RadioRadicale ?? con il deputato europeo eletto in #Catalogna @toni_comin parliamo del voto d… -