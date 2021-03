Dal Molin | bronzo europeo nei 60 ostacoli E l' Italia chiude con bilancio positivo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il ritorno di Paolo Dal: il 33enne alessandrino nato in Camerun, nei 60, dopo l'argento di Göteborg 2013, è dia Torun 2021 (7'56). In mezzo otto anni d'inferno, tra mille ...

Coninews : E SONO TREEEEEE! ?????? Paolo Dal Molin conquista il BRONZO ?? nei 60 ostacoli, la terza medaglia azzurra agli Europei… - ItaliaTeam_it : BRAVISSIMO! ?????? Festeggiamo ancora a #Torun2021, Paolo Dal Molin bronzo nei 60 m ostacoli! RT per questo fantasti… - Eurosport_IT : E SONO TRE! ?????? Il bronzo sui 60 metri ostacoli di Paolo Dal Molin vale la terza medaglia azzurra agli Europei Ind… - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: #DalMolin #bronzo europeo nei 60 ostacoli. E l’Italia chiude con bilancio positivo #EuroIndoor - Tino44588447 : RT @SkySport: Euroindoor: Dal Molin bronzo nei 60 ostacoli: è la terza medaglia per l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Molin

Il ritorno di Paolo: il 33enne alessandrino nato in Camerun, nei 60 ostacoli, dopo l'argento di Göteborg 2013, è di bronzo a Torun 2021 (7'56). In mezzo otto anni d'inferno, tra mille infortuni e altrettanti ...

Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei indoor di Torun, in Polonia. È il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli, di nuovo sul podio dopo l'argento di otto anni fa. L'azzurro si esprime al massimo in finale: con 7.56 arriva a un solo centes ...