Dadone: "Gli sport elettronici vengano riconosciuti anche in Italia" (Di domenica 7 marzo 2021) “Gli esports dovrebbero essere riconosciuti, come accade all’estero, anche in Italia. Qui vengono visti da molti ancora con un po’ di sospetto. Le federazioni devono entrare in contatto con la politica per far conoscere gli esports che possono essere utili anche per lo studio, per imparare a gestire la pressione, per imparare le lingue e molto altro”. Lo ha detto la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone che ha incontrato il giovane gamer campione del mondo di Starcratf Riccardo Romiti, 18 anni, su Twitch. È la prima volta di un ministro su Twitch, piattaforma utilizzata soprattutto da gamers e giovani Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “Gli es dovrebbero essere, come accade all’estero,in. Qui vengono visti da molti ancora con un po’ di sospetto. Le federazioni devono entrare in contatto con la politica per far conoscere gli es che possono essere utiliper lo studio, per imparare a gestire la pressione, per imparare le lingue e molto altro”. Lo ha detto la ministra per le Politiche giovanili Fabianache ha incontrato il giovane gamer campione del mondo di Starcratf Riccardo Romiti, 18 anni, su Twitch. È la prima volta di un ministro su Twitch, piattaforma utilizzata soprattutto da gamers e giovani

