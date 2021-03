Da lunedì chiusi in Italia 2 ristoranti su 3 (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - Ultimi momenti di relax al tavolo o al bancone in bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi prima del blocco anti Covid che coinvolge oltre 2 locale su 3 (66%) lungo la Penisola che si colora in zona rossa o arancione, mentre sono 12mila i servizi della ristorazione che possono addirittura rimanere aperti la sera in Sardegna in zona bianca. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione della nuova mappa dei colori che scatta da lunedi' dove restano gialle solo la Valle d'Aosta, la Liguria, il Lazio, la Calabria, la Puglia e la Sicilia. Si tratta della dimostrazione evidente del peggioramento della situazione per l'avanzare dei contagi con effetti sulle libertà individuali, sulla vita sociale ma anche sulla sostenibilità economica delle attività produttive ad un anno dall'inizio della pandemia. "La possibilità di apertura serale a cena - sottolinea la ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - Ultimi momenti di relax al tavolo o al bancone in bar,, pizzerie e agriturismi prima del blocco anti Covid che coinvolge oltre 2 locale su 3 (66%) lungo la Penisola che si colora in zona rossa o arancione, mentre sono 12mila i servizi della ristorazione che possono addirittura rimanere aperti la sera in Sardegna in zona bianca. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione della nuova mappa dei colori che scatta da lunedi' dove restano gialle solo la Valle d'Aosta, la Liguria, il Lazio, la Calabria, la Puglia e la Sicilia. Si tratta della dimostrazione evidente del peggioramento della situazione per l'avanzare dei contagi con effetti sulle libertà individuali, sulla vita sociale ma anche sulla sostenibilità economica delle attività produttive ad un anno dall'inizio della pandemia. "La possibilità di apertura serale a cena - sottolinea la ...

