Da lunedì 6 milioni di studenti a casa. Ma la dad si avvicina per 9 studenti su 10. Ecco dove le scuole sono chiuse regione per regione (Di domenica 7 marzo 2021) Se i governatori decidessero la stretta anche nelle zone ad alto rischio nei prossimi giorni sarebbero 7,6 i milioni di ragazzi a dover lasciare le aule Leggi su repubblica (Di domenica 7 marzo 2021) Se i governatori decidessero la stretta anche nelle zone ad alto rischio nei prossimi giorni sarebbero 7,6 idi ragazzi ar lasciare le aule

Ultime Notizie dalla rete : lunedì milioni Scuole chiuse per Covid, da domani dad per 5,7 milioni di studenti: l'elenco regione per regione L'elenco degli istituti che fermano le lezioni in presenza aumenta giorno dopo giorno: da domani, lunedì 8 marzo , secondo quanto calcolato da Tuttoscuola, sono ben 5,7 milioni gli studenti italiani ...

Scuole chiuse per 5,7 milioni di studenti Da lunedì 8 marzo 5,7 milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa. Tra questi, ben 200 mila alunni con disabilità, i due terzi del totale. Ma tra pochi giorni potrebbero essere molti di più gli ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni.