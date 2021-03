Curiosity raggiunge Mont Mercou: Sole, nuvole e paesaggio spettacolare (Di domenica 7 marzo 2021) Il rover della NASA sta continuando la scalata alle pendici del Monte Sharp e finalmente, dopo 8,5 anni di missione, sembra aver raggiunto uno dei posti chiave per lo studio della geologia e dell'evoluzione di Marte. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 7 marzo 2021) Il rover della NASA sta continuando la scalata alle pendici dele Sharp e finalmente, dopo 8,5 anni di missione, sembra aver raggiunto uno dei posti chiave per lo studio della geologia e dell'evoluzione di Marte.

EliBonora : #Curiosity is sending back spectacular images of #Mars: Mont Mercou, Sun and lots of clouds! #Marte Curiosity sta c… - _AliveUniverse : #Curiosity sta continuando la scalata alle pendici del monte Sharp e finalmente, dopo 8,5 anni di missione, sembra… -