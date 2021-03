Curiosità su Michela Murgia | chi è la scrittrice e critica letteraria

Leggi su ck12

(Di domenica 7 marzo 2021) Alcunesulla, ospite stasera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa Gety ImagesStasera a Che Tempo che fa, il format televisivo condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 3, ci sarà tra gli ospiti. Vediamo alcunesulla vita di questa, blogger, drammaturga e. Leggi anche -> Antonella Clerici,sulla conduttrice televisiva La Carriera di, originaria di Cabras, classe 1972, prima di intraprendere la sua carriera come autrice, ha svolto diversi tipi di lavori per pagarsi gli studi. Ed è proprio da una ...