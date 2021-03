Crotone-Torino, il gol di Reca: bolide del polacco sul primo palo, è 3-1 (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Arkadiusz Reca firma il 3-1 del Crotone contro il Torino allo stadio Scida nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Sponda di Ounas, il polacco sgancia un siluro sul primo palo da poco fuori area: Sirigu non può nulla. Serse Cosmi è vicino a conquistare la sua prima vittoria coi calabresi, tenendo accesa un fioca speranza per quanto riguarda il discorso salvezza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Arkadiuszfirma il 3-1 delcontro ilallo stadio Scida nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Sponda di Ounas, ilsgancia un siluro sulda poco fuori area: Sirigu non può nulla. Serse Cosmi è vicino a conquistare la sua prima vittoria coi calabresi, tenendo accesa un fioca speranza per quanto riguarda il discorso salvezza. SportFace.

