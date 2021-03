Crotone, Cosmi: “Rivincita anche personale, ho sofferto l’accantonamento” (Di domenica 7 marzo 2021) Il Crotone si sblocca dopo sette sconfitte consecutive. I calabresi superano il Torino con una prestazione maiuscola nella ripresa, rifilando un sonoro 4-2 ai granata. La salvezza non appare più un miraggio.caption id="attachment 1101693" align="alignnone" width="2857" Cosmi, Instagram Crotone/captionLE PAROLE DI CosmiIl tecnico Serse Cosmi commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Vincere dà sempre un senso di felicità. Era un momento che attendevo da tempo. Me lo prendo tutto, sono felice per me e per la società. Ci sono persone serie a 360°. Stanno soffrendo una stagione calcisticamente particolare. Domani comincerò a pensare egoisticamente anche a me. Io ho sofferto l'accantonamento dalla massima categoria. Ci sono stati momenti in cui ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Ilsi sblocca dopo sette sconfitte consecutive. I calabresi superano il Torino con una prestazione maiuscola nella ripresa, rifilando un sonoro 4-2 ai granata. La salvezza non appare più un miraggio.caption id="attachment 1101693" align="alignnone" width="2857", Instagram/captionLE PAROLE DIIl tecnico Sersecommenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Vincere dà sempre un senso di felicità. Era un momento che attendevo da tempo. Me lo prendo tutto, sono felice per me e per la società. Ci sono persone serie a 360°. Stanno soffrendo una stagione calcisticamente particolare. Domani comincerò a pensare egoisticamentea me. Io hol'accantonamento dalla massima categoria. Ci sono stati momenti in cui ...

