Covid: zona rossa per tutti per evitare un nuovo lockdown? (Di domenica 7 marzo 2021) Una settimana e poi, se i dati non miglioreranno, ci vorranno altri provvedimenti oltre a quelli del decreto in vigore da ieri che dovrebbero partire subito, quindi dalla meta del mese di maro. E questa volta potrebbero non essere provvedimenti localizzati, ma norme valide per tutta Italia fatte per evitare un lockdown generalizzato. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) Una settimana e poi, se i dati non miglioreranno, ci vorranno altri provvedimenti oltre a quelli del decreto in vigore da ieri che dovrebbero partire subito, quindi dalla meta del mese di maro. E questa volta potrebbero non essere provvedimenti localizzati, ma norme valide per tutta Italia fatte per evitare un lockdown generalizzato.

Advertising

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - zaiapresidente : ?? DA LUNEDÌ VENETO IN ZONA ARANCIONE. Oggi il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì il Veneto sarà in zo… - infoitinterno : Covid Lazio, 1.563 nuovi casi su 39mila test. Da domani Frosinone in zona rossa. Diretta - panettos : RT @Giandom84354994: Oggi a Ravenna 2 decessi Covid correlati. 71 e 83 anni. Ma da lunedì zona rossa. Preoccupano i contagi e le persone ch… -