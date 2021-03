Covid, volontari in aiuto per le vaccinazioni Nella Bergamasca 4.500 pronti a intervenire (Di domenica 7 marzo 2021) Protezione civile, a Chiuduno, Treviglio e Antegnate 50 al giorno su due turni. Gestiscono parcheggi, accoglienza, sanificazione. A Spirano in campo alpini e associazioni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 marzo 2021) Protezione civile, a Chiuduno, Treviglio e Antegnate 50 al giorno su due turni. Gestiscono parcheggi, accoglienza, sanificazione. A Spirano in campo alpini e associazioni.

