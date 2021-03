Covid, Speranza: 'Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno' (Di domenica 7 marzo 2021) Nella campagna vaccinale in Italia sarà decisivo il prossimo trimestre. Lo ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo che 'dal primo aprile 'ci aspettiamo l'arrivo di oltre 50 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) Nella campagna vaccinale in Italia sarà decisivo il prossimo trimestre. Lo ha spiegato il ministro della Salute Robertoaggiungendo che 'dal primo aprile 'ci aspettiamo l'arrivo di oltre 50 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno' #robertosperanza… - zaiapresidente : ?? DA LUNEDÌ VENETO IN ZONA ARANCIONE. Oggi il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì il Veneto sarà in zo… - giusyeffe : Speranza: 'Regioni verso zona rossa, curva contagio crescerà' - Adnkronos : Speranza: 'Regioni verso zona rossa, curva contagio crescerà' -