Covid, Speranza conferma nuove misure per fermare le varianti (Di domenica 7 marzo 2021) Alessandro Nunziati Roberto Speranza ha spiegato che la seconda ondata di coronavirus "non è mai finita. Assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all'impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori". Il governo Draghi ha "confermato il modello per fasce" di colore "perché ci sono situazioni geografiche molto diverse. Ma è chiaro Impronta Unika.

