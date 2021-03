Covid, ritorno alla Dad. Meloni (FDI): “Segno del fallimento delle misure messe in campo finora” (Di domenica 7 marzo 2021) Sei milioni di ragazzi stanno per tornare alla didattica a distanza. "E' il Segno del fallimento delle misure che sono state messe in campo finora. Abbiamo piu' volte denunciato che sarebbero state insufficienti a fermare il contagio e oggi viene dimostrato", dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni in un'intervista a Vista tv. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021) Sei milioni di ragazzi stanno per tornaredidattica a distanza. "E' ildelche sono statein. Abbiamo piu' volte denunciato che sarebbero state insufficienti a fermare il contagio e oggi viene dimostrato", dice la presidente di Fdi Giorgiain un'intervista a Vista tv. L'articolo .

