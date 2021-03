Covid: party abusivo a Torino, 16 sanzionati dai carabinieri (Di domenica 7 marzo 2021) Sono sedici le persone identificate da carabinieri di Torino durante un party in un locale di via Lanzo, nella periferia nord della città. Qui i giovani, tra i 20 e 25 anni, si erano dati appuntamento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 marzo 2021) Sono sedici le persone identificate dadidurante unin un locale di via Lanzo, nella periferia nord della città. Qui i giovani, tra i 20 e 25 anni, si erano dati appuntamento ...

Advertising

repubblica : Due feste clandestine e locali che servono drink ai clienti: decine di multe per violazione delle norme anti Covid:… - Agenzia_Ansa : Musica e balli sulla Darsena a Milano per l'addio alla zona gialla. Una sorta di 'rave party' con centinaia di giov… - fattoquotidiano : Covid, party clandestini e locali “furbetti”: 1931 persone multate e 45 attività chiuse per i controlli. Da domenic… - LaStampaTV : VIDEO | Torino, organizzano una festa in violazione delle norme anti Covid, i carabinieri interrompono il party e i… - alessandrop543 : @repubblica Ragazzi create anche voi dei movimenti ! Se le Sardine possono fare camping a Roma volete non fare dei… -