Covid, ok a vaccino Astrazeneca per over 65: domani la circolare di Speranza (Di domenica 7 marzo 2021) vaccino Astrazeneca over 65, il siero frutto della collaborazione tra la multinazionale anglo-svedese e l’università di Oxford “potrà essere somministrato a tutte le generazioni. A giorni uscirà una circolare per il via libera anche agli over 65”. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ai microfoni della trasmissione Rai Mezz’ora in più. (segue dopo la foto) vaccino Astrazeneca over 65: il ministero della Salute dà ok a somministrazione, domani la circolare “Noi dobbiamo vaccinare in primis le persone più fragili e deboli. In Italia siamo partiti dalle persone di più di 80 anni perché nei decessi di questo anno orribile per Covid, 6 su 10 avevano più di 80 ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 marzo 2021)65, il siero frutto della collaborazione tra la multinazionale anglo-svedese e l’università di Oxford “potrà essere somministrato a tutte le generazioni. A giorni uscirà unaper il via libera anche agli65”. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute Robertoai microfoni della trasmissione Rai Mezz’ora in più. (segue dopo la foto)65: il ministero della Salute dà ok a somministrazione,la“Noi dobbiamo vaccinare in primis le persone più fragili e deboli. In Italia siamo partiti dalle persone di più di 80 anni perché nei decessi di questo anno orribile per, 6 su 10 avevano più di 80 ...

