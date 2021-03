Covid, nuova stima di Coldiretti: chiusi 2 ristoranti su 3 (Di domenica 7 marzo 2021) “La possibilità di apertura serale a cena – sottolinea la Coldiretti – vale l’80% del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi duramente provati dalla chiusure forzate ma nelle regioni gialle è consentita la sera solo la consegna a domicilio o l’asporto che riduce la sostenibilità economica per giustificare le aperture tanto che in molti preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali. Ancora più grave la situazione nelle zone rosse ed arancioni dove è sempre proibito il servizio al tavolo e al bancone con un ulteriore colpo a bar, ristoranti e agriturismi che travolge a valanga interi comparti dell’agroalimentare made in Italy, con vino e cibi invenduti per un valore stimato dalla Coldiretti in 11,5 miliardi dopo un anno di aperture a singhiozzo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 marzo 2021) “La possibilità di apertura serale a cena – sottolinea la– vale l’80% del fatturato di, pizzerie ed agriturismi duramente provati dalla chiusure forzate ma nelle regioni gialle è consentita la sera solo la consegna a domicilio o l’asporto che riduce la sostenibilità economica per giustificare le aperture tanto che in molti preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali. Ancora più grave la situazione nelle zone rosse ed arancioni dove è sempre proibito il servizio al tavolo e al bancone con un ulteriore colpo a bar,e agriturismi che travolge a valanga interi comparti dell’agroalimentare made in Italy, con vino e cibi invenduti per un valoreto dallain 11,5 miliardi dopo un anno di aperture a singhiozzo ...

