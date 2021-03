Covid, Milano e la Lombardia sono in zona ‘arancione rafforzato’ ma all’ora dell’aperitivo parte l’assalto a darsena e navigli (Di domenica 7 marzo 2021) L’ora dell’aperitivo ha attirato molti giovani sui navigli a Milano che, nonostante la ‘zona arancione rafforzato’, si sono riuniti approfittando della bella giornata di sole per consumare cibo e bevande d’asporto. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine a presidiare la zona ma non sempre è stato rispettato il distanziamento sociale, con gruppetti di persone sedute, lungo gli argini del naviglio grande e della darsena, a distanza ravvicinata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) L’oraha attirato molti giovani suiche, nonostante la ‘arancione, siriuniti approfittando della bella giornata di sole per consumare cibo e bevande d’asporto. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine a presidiare lama non sempre è stato rispettato il distanziamento sociale, con gruppetti di persone sedute, lungo gli argini delo grande e della, a distanza ravvicinata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

