Covid, l’Italia sfiora i centomila morti: altre 207 vittime, in crescita i posti occupati in terapia intensiva (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 20.765 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime da ieri sono 207, un dato che avvicina il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia a quota centomila morti (attualmente sono 99.785). Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. In terapia intensiva ci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia). Il ministro Speranza, proprio oggi, ha annunciato l’estensione della vaccinazione con AstraZeneca anche agli over 65. Covid, il dato delle Regioni TOSCANA – Sono 1.355 i contagi da coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 20.765 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Leda ieri sono 207, un dato che avvicina il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia a quota(attualmente sono 99.785). Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. Inci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia). Il ministro Speranza, proprio oggi, ha annunciato l’estensione della vaccinazione con AstraZeneca anche agli over 65., il dato delle Regioni TOSCANA – Sono 1.355 i contagi da coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si ...

